Juventus-Milan, Conceicao: “Nel secondo tempo atteggiamento giusto e coraggio”

Juventus-Milan 1-2, così Conceicao nel post-partita di Riyadh

Su quanto è stato complicato preparare questo match in poco tempo: "Difficile in 3-4 giorni preparare una sfida così importante. Come avevo detto prima della partita, non ci sono scuse. Dovevamo guardare ai giocatori disponibili, metterci cuore, voglia e ambizione di fare il massimo per vincere la partita e abbiamo vinto. Primo tempo non tanto bene, secondo tempo meglio a tutti i livelli".