Juventus-Milan, arbitra Colombo: la sua squadra in Supercoppa Italiana

Dal 2 al 6 gennaio 2025 si giocherà, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana e la semifinale Juventus-Milan (3 gennaio) sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como. I rossoneri, ottavi in campionato con 27 punti, hanno esonerato Paulo Fonseca dopo il pareggio contro la Roma (1-1 a San Siro, gol di Reijnders e Dybala). Il suo successore è Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto che farà il suo esordio col Diavolo proprio in Supercoppa contro i bianconeri.