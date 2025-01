Juventus-Milan 1-0 (45′): Diavolo timido e passivo | Supercoppa Italiana News

I dieci minuti iniziali sono di studio, con bianconeri e rossoneri che si affrontano, comunque, in maniera aggressiva ed a viso aperto. Badando a difendere con ordine, certo, ma non disdegnando di far male all'avversario nei suoi punti deboli. La Juve sembra un po' più propositiva, specialmente sulla sinistra, dove il giovane Samuel Mbangula mette a dura prova la tenuta difensiva di Emerson Royal.