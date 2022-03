Juventus accusata di falso in bilancio: la Guardia di Finanza indaga | News

Secondo il quotidiano 'La Stampa', la Juventus sarebbe accusata di falso in bilancio: ecco il motivo dell'indagine della Guardia di Finanza

Possibili nuovi guai per la Juventus. Secondo quanto riferisce 'La Stampa', ci sono state nuove perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Torino nell’inchiesta della Procura di Torino con l'accusa di falso in bilancio. Secondo il quotidiano, le perquisizioni hanno riguardato dei rinomati studi legali con sede a Torino, Roma e Milano dove sarebbero state depositate delle carte private tra società e calciatori che riguardano le retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid. Carte che non sarebbero state infatti trovate nelle sedi della Juventus nelle precedenti perquisizioni. Secondo l'accusa, la nuova condotta riguarda le quattro mensilità su cui i calciatori e la società avevano trovato un accordo per un rinvio alle stagioni seguenti durante la prima ondata della pandemia. Come spiega la magistratura, il tutto sarebbe avvenuto omettendo la contestuale rilevazione a bilancio della posizione debitoria.