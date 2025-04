Jacobelli: “Milan, errore fatale licenziare Maldini e Massara. Sul DS …”

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli, intervenendo a 'Sky Sport', ha parlato del momento del Milan , alle prese con il 'casting' per la nomina del direttore sportivo e con la conseguente riorganizzazione all'interno del management del club di Via Aldo Rossi.

""È una questione di chiarezza. Sapere esattamente chi nel Milan fa che cosa, chi si occuperà del mercato estivo che come è noto non comincia il 1° luglio, ma la strategia va impostata prima. Anche questo 'casting' per il DS, con saliscendi di candidature, dimostra come ci sia la necessità indispensabile di fare chiarezza. Bisogna capire quali siano i margini di manovra, i poteri di Zlatan Ibrahimović, il ruolo di Giorgio Furlani.