Italia, Verratti e Pellegrini salteranno il match contro la Lituania

L'Italia affronterà la Lituania domani sera alle ore 20.45. La partita verrà disputata a Reggio Emilia e sarà valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022. Il C.t. degli azzurri, Roberto Mancini, dovrà fare a meno di Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini, in quanto non sono al 100% della condizione. I due centrocampisti, infatti, hanno già lasciato il ritiro per fare rientro nei loro club di appartenenza.