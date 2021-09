Milan-Lazio, si scalda Ibrahimovic: Pioli pensa di schierarlo titolare

Zlatan Ibrahimovic titolare domenica pomeriggio in Milan-Lazio? Probabile. Servirà rodato per le trasferte contro Liverpool e Juventus

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic si prepara a scendere in campo in occasione di Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Questo perché Olivier Giroud, come noto, è stato fermato dal CoVid ma soprattutto perché, secondo la 'rosea', Ibra sta bene: ha recuperato perfettamente dall'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro subita a giugno.

La condizione atletica, logicamente, non può essere delle migliori, brillante come quella di chi si allena da mesi. Ma ad oggi non esistono controindicazioni per un impiego di Ibrahimovic in Milan-Lazio, in anticipo di una partita sulla tabella di marcia che i rossoneri si erano prefissati. Per lui, dunque, ci sarà un 'assaggio' di campionato contro la squadra di Maurizio Sarri per poi prepararsi alla trasferta di Liverpool in Champions League.

Oggi Zlatan si rimetterà a lavorare con la squadra, a Milanello, per la seconda settimana di fila. I prossimi giorni, dunque, serviranno a capire quale sarà il momento giusto per il suo ingresso in scena. Se tutto filerà liscio, come auspicabile, Ibrahimovic avrà dunque spazio in campo in Milan-Lazio. I 90' nelle gambe, naturalmente, non li ha: ma 45' sì. Come sempre il tecnico Stefano Pioli si confronterà con lui per capire quando sarà meglio schierarlo.

Partirà titolare o si alzerà dalla panchina a partita in corso? Il primo scenario, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', è quello preferito: Ibrahimovic preferisce iniziare il match, provare a lasciare il segno con i suoi gol per poi uscire. Ed anche Pioli, spesso, ha scelto questa soluzione. Nel caso in cui, invece, entrasse soltanto nella ripresa, uno tra Ante Rebic e Rafael Leao agirebbe, inizialmente, da centravanti per poi lasciare il campo allo svedese. Milan, le news più importanti di lunedì 6 settembre >>>