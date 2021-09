MILAN TOP NEWS – Kessie, affondo Psg. Castillejo verso la permanenza

Un'altra giornata importante per il Milan e i suoi tifosi. Il calciomercato è terminato, tuttavia si discute del rinnovo di Franck Kessie e della possibile cessione di Samu Castillejo al CSKA Mosca. Novità anche sul fronte stadio con le parole del sindaco Beppe Sala. In primo piano il futuro di Alessio Romagnoli, le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma e la nostra esclusiva con Dino Zoff. Insomma ecco le notizie più importanti sul Milan nelle prossime pagine. Il pezzo è in continuo aggiornamento