Premio Amico dei Bambini, Zeroli: "Milan? Ho sentito Camarda e..." | PM Video

Nuova soddisfazione per Kevin Zeroli. Il centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Sudtirol in Serie B, è stato convocato dal Commissario Tecnico Silvio Baldini per i prossimi impegni dell'Italia Under 21.

La chiamata è arrivata nella giornata di ieri, in seguito ad alcuni cambiamenti nella lista dei convocati inizialmente diramata dalla FIGC. Baldini ha dovuto rinunciare a quattro giocatori: Gabriele Calvani, Matteo Cichella e Cher Ndour, giudicati indisponibili, oltre a Dominic Vavassori, escluso dopo aver accusato alcuni sintomi influenzali. Per sostituirli, il Commissario Tecnico ha deciso di aggregare anche il centrocampista di proprietà dei rossoneri, che raggiungerà il gruppo nel ritiro di Tirrenia.

Zeroli torna in azzurro: il percorso con l'Under 21

Per Zeroli si tratta di un ritorno nella Nazionale Under 21, con la quale ha già collezionato 2 presenze. La prima risale alla vittoria per 4-1 contro il Montenegro, nelle qualificazioni europee, quando era entrato dalla panchina. La seconda è arrivata nel giugno scorso, nell'amichevole contro l'Albania, occasione in cui era stato schierato dal primo minuto.

Il centrocampista classe 2005 sta vivendo questa stagione in prestito al Südtirol, con l'obiettivo di accumulare esperienza e continuità nel calcio professionistico. La convocazione rappresenta un ulteriore riconoscimento nel suo percorso di crescita, che resta seguito con attenzione anche dal Milan, proprietario del suo cartellino.

Italia Under 21, il calendario delle prossime partite

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Gli Azzurrini, già qualificati alla fase finale dell'Europeo 2027 in programma in Albania e Serbia, affronteranno due amichevoli internazionali durante la sosta di novembre.Il primo appuntamento sarà venerdì 13 novembre alle 18:30, in trasferta contro la Francia a Laval. Successivamente, lunedì 16 novembre alle 18:15, l'Italia tornerà in campo per affrontare il Belgio allo stadio Armando Picchi di Livorno. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 2.

Per il Milan, dunque, arriva un'altra notizia positiva dal proprio settore giovanile: Zeroli continua a essere considerato nel giro della Nazionale Under 21 e avrà una nuova occasione per mettersi in mostra a livello internazionale.