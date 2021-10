Italia U-20, Daniel Maldini in rete contro l’Inghilterra | News

Daniel Maldini, calciatore del Milan, ha segnato un gol in occasione del match tra l'Italia Under 20 e i pari età dell'Inghilterra

Un momento d'oro per il giovane calciatore del Milan Daniel Maldini. Dopo aver trovato la sua prima rete in Serie A pochi giorni fa contro lo Spezia, oggi il classe 2001 ha segnato una rete anche con l'Italia Under 20. Suo, infatti, il gol del momentaneo vantaggio degli azzurrini contro l'Inghilterra, gara poi terminata con il risultato di 1-1.