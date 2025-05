Italia, i convocati di Spalletti: torna un rappresentante del Milan. Ecco chi

Torna ad esserci un rappresentante del Milan tra i convocati di Luciano Spalletti per le prossime sfide dell'Italia. Il CT azzurro ha infatti reso nota la lista dei calciatori scelti per le sfide contro Norvegia e Moldavia, valevoli per i Mondiali 2026. Ritrova un posto Matteo Gabbia, unico rossonero presente nell'elenco. Dopo tre anni e mezzo, torna tra i convocati Davide Zappacosta - ultima chiamata in Azzurro nel novembre del 2021 -; dopo un anno, invece, si rivedono Riccardo Orsolini (ultima chiamata giugno 2024) e Francesco Acerbi, assente dal marzo del 2024. Prima chiamata per Diego Coppola.