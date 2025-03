Italia-Germania, Maldini in campo a ‘San Siro’ sotto gli occhi di papà Paolo

Non si tratta dell'esordio assoluto in maglia azzurra, ma Daniel Maldini ha fatto da pochi minuti il suo ingresso sul campo di 'San Siro' in occasione di Italia-Germania. L'ex calciatore del Milan, infatti, al 70' ha preso il posto di Giacomo Raspadori in occasione dell'andata dei quarti di finale della Nations League 2024/2025. Il tutto sotto gli occhi attenti di papà Paolo, che questo stadio lo ha vissuto come seconda casa, nel senso più letterale del termine. L'ex capitano era infatti presente in tribuna per assistere alla sfida.