Italia-Germania 1-0, l’ex Milan Tonali a segno nella ‘sua’ San Siro | News

Sandro Tonali, centrocampista ex Milan, ha sbloccato il risultato in Italia-Germania a San Siro, suo stadio quando era in rossonero

Si è sbloccata al 9' la sfida tra Italia e Germania, valevole per l'andata dei quarti di finale della Nations League 2024/2025. A segno Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi in forza al Newcastle a 'San Siro', quella che è stata la sua casa quando era un calciatore rossonero. Bella azione orchestrata sulla destra con Matteo Politano arrivato a crossare basso. A rimorchio arriva il n° 8, che con un ottimo tempismo riesce a concludere in porta. Azzurri in vantaggio dopo pochi minuti per merito di uno degli elementi più importanti di questa Nazionale.