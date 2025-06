Italia, Gabbia lascia il ritiro a Coverciano, al suo posto chi gioca?

Italia, Gabbia out. Com'è messo Rugani?

Rugani è reduce da una stagione in prestito all'Ajax di Farioli e adesso tornerà alla Juventus. Non veniva convocato in Nazionale dal 2018. L'assenza di Gabbia si aggiunge a quelle di Calafiori, Buongiorno, Leoni e Scalvini oltre all'auto esclusione di Acerbi. Per la gara contro Haaland e compagni, Spalletti spera di poter schierare in difesa Di Lorenzo, Gatti e Bastoni, ma lo verificherà nella seduta di oggi pomeriggio perché Gatti dopo la frattura al perone di fine marzo non è al top e ha giocato pochissimo.