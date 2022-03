Italia, diramata la lista dei convocati dal ct Mancini: presenti due rossoneri

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha fatto le sue scelte: ecco la lista dei convocati per gli spareggi del Mondiale

E' tempo di fare sul serio per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale, dopo essere arrivata seconda nel girone per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, sarà impegnata giovedì sera contro la Macedonia. Sarà una partita da dentro o fuori, con gli azzurri che giocheranno allo Stadio 'Renzo Barbera' di Palermo dove si prevede già il tutto esaurito. Pochi minuti fa, Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati come annunciato da Peppe Di Stefano ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco i calciatori scelti dal Commissario Tecnico Campione d'Europa.