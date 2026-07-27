La Nazionale Italiana si trova, nuovamente, in un periodo di grande incertezza. Dopo gli ultimi anni bui vissuti dagli azzurri e l'ennesima mancata qualificazione al Mondiale, i tifosi italiani sono stanchi.

Il nuovo ciclo è cominciato con l'elezione a presidente della FIGC di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI. A sua volta, il neo presidente ha deciso di farsi affiancare da figure stoiche e preparate nel mondo del calcio, affinché si costruisse un progetto serio ed ambizioso. La scelta è ricaduta su Paolo Maldini e Leonardo, che assieme avevano cominciato a costruire, in pochi giorni, la nuova Nazionale.

Gli ultimi risvolti

Tutto sembrava procedere per il meglio, ma gli ultimi giorni hanno stravolto i piani degli ex rossoneri: prima il rifiuto di Pep Guardiola, che aveva infiammato i tifosi azzurri ma che, dopo il tentativo da parte dell'ex capitano del Milan, ha deciso di restare vicino alla famiglia. Da qui, i due dirigenti si sono fiondati sulla loro prima scelta personale:

Il profilo dell'ex centrocampista rossonero risultava essere perfetto per le idee e la programmazione dei due, che avevano anche chiuso un accordo verbale per il contratto del "Maestro". Quando tutto sembrava ormai fatto, però, l'intervento di Malagò ha bloccato il suo approdo in Nazionale: i rapporti promozionali di Pirlo con un sito di betting russo hanno portato il presidente della FIGC a far saltare l'intera operazione.

Andrea Pirlo, tramite il proprio canale Instagram, ha cercato di chiarire la situazione, ribadendo come il rapporto fosse strettamente economico ed in alcun modo politico. Tuttavia, la sua candidatura appare ormai definitivamente sfumata.

La posizione di Maldini e Leonardo è a rischio?

Chi sarà il nuovo CT della Nazionale

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Saltato Pirlo, le voci sulnon si sono fatte attendere: alla bandiera rossonera non ha mai fatto piacere l'idea di "subire decisioni" e l'intervento decisivo ed ingombrante di Malagò potrebbe aver già incrinato pesantemente i rapporti all'interno del mondo azzurro. I due dirigenti potrebbero orain Nazionale: la loro permanenza, al momento, è tutt'altro che scontata.Se dovessero decidere di rimanere, tuttavia, i nomi più caldi spuntati nelle ultime ore sono quelli di RaffaeleThiago Motta e Stefano Pioli: Il primo è reduce da un'esperienza complessivamente positiva all'Atalanta, che ha sollevato dopo un inizio horror con Juric. L'allenatore campano è ora libero e rappresenterebbe una ventata d'aria fresca per la Nazionale, che punterebbe così su un profilo giovane ed in gamba., invece, tornerebbe di moda, anche se il suo agente ha dichiarato ai microfoni di Fanpage di non aver avuto alcun contatto con l'Italia. L'ultimo nome nella shortlist dei due dirigenti (per il momento) è quello di Pioli, ex allenatore rossonero che dopo la disastrosa esperienza alla Fiorentina potrebbe ripartire proprio dalla panchina della Nazionale.Se i due dirigenti decidessero invece di fare un passo indietro, Malagò potrebbe tornare a puntare fortemente sui suoi profili preferiti: il nome principale è sempre stato quello diche tornerebbe volentieri in azzurro e sarebbe da tempo il preferito del presidente della FIGC. Un altro nome che potrebbe tornare in voga è quello di, anch'egli alla seconda (eventuale) esperienza in Nazionale.

Insomma, le strade sono due e portano a nomi e profili diversi: nelle prossime ore capiremo i piani degli interessati e, di conseguenza, il tipo di profilo che potrà sedersi sulla panchina azzurra.