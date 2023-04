Inter, progetto San Siro: lettera al Comune di Milano per accelerare

Come riportato dal Corriere della Sera, l'Inter ha mandato una lettera al Comune di Milano per accelerare sul progetto di un nuovo San Siro

Come riportato dal Corriere della Sera, l' Inter vorrebbe accelerare nel progetto che vede come obiettivo la ristrutturazione di San Siro e nella giornata del 23 marzo ha inviato una lettera al Comune di Milano . Nella comunicazione in questione, infatti, il club nerazzurro avrebbe, ancora una volta, ribadito la volontà di proseguire nel piano che la vedrebbe rimanere al Meazza.

Tale lettera sarebbe dovuta essere firmata anche dal Milan, il quale, però, ha espresso a sua volta l'intenzione di fare uno stadio da solo. Su questo proposito, il quotidiano italiano ricorda un accordo tra le due società milanesi, un "memorandum of understanding", risalente a 3 anni fa. Quest'ultima coesione cartacea indicava la collaborazione dei due club nella costruzione di un nuovo impianto affianco a San Siro. Oggi, a distanza di tempo, le idee sembrano ormai essere opposte e contrastanti e il Milan, che non ha ancora sciolto questo memorandum, non dovrà pagare nessuna penale non essendo l'accordo vincolante.