Derby Inter-Milan, Conceicao e Reijnders parleranno in conferenza stampa

Domani mattina, si terrà la conferenza stampa dell'allenatore del Milan Sergio Conceicao ed il centrocampista Tijjani Reijnders. I rossoneri, in questi giorni, sono a Riyadh, in Arabia Saudita, per disputare la Supercoppa Italiana. Lunedì sera, alle 20:00 ora italiana, la squadra di Conceicao affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in finale.