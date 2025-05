Inter-Barcellona, Infantino (Pres. FIFA): “Tutti sanno chi tifo”

Le parole di Infantino, rilasciate in un contesto internazionale come quello del Gran Premio di Formula 1, non fanno altro che aggiungere un pizzico di colore e passione all'attesa (futura) sfida tra Inter e Barcellona. Il presidente della FIFA, pur nel suo ruolo istituzionale, non ha rinunciato a esprimere il suo tifo, alimentando ulteriormente l'interesse per un confronto che, sulla carta, promette spettacolo e grande calcio. E chissà che, in un futuro non troppo lontano, il suo desiderio di vedere l'Inter trionfare contro il Barcellona possa avverarsi.