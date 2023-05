Inghilterra, niente da fare per Tomori: non convocato da Southgate

Fikayo Tomori, difensore del Milan, non è stato convocato dall'Inghilterra per le gare contro Malta e Macedonia del Nord in vista di Euro2024

Arrivata la lista ufficiale dei convocati da Gareth Southgate per le gare che vedranno l' Inghilterra giocare contro Malta e Macedonia del Nord per la qualificazione ad Euro2024 . Nulla da fare per Fikayo Tomori , ancora una volta escluso dalla lista.

Il difensore del Milan non si è confermato sui livelli visti durante la scorsa stagione. Dunque, dopo aver saltato il Mondiale qatariota con la maglia dei Three Lions, l'ex giocatore del Chelsea non parteciperà neanche alle due gare per la qualificazione ai prossimi Europei del 2024 che saranno giocati in Germania. Su Twitter, alcuni tifosi inglesi hanno mostrato il loro disappunto, vedendo in Tomori un difensore che potrebbe far molto comodo al ct Gareth Southgate. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini punta un ex rossonero per la fascia destra >>>