Calciomercato Milan – Maldini punta un ex rossonero per la fascia destra

Paolo Maldini, dirigente del Milan, potrebbe puntare su un ex rossonero per la fascia destra in vista della sessione estiva di calciomercato

In vista della prossima sessione di calciomercato, ancora non aperta ufficialmente, il Milan avrebbe già avviato i contatti con alcuni giocatori, per non farsi trovare impreparato nei prossimi mesi. Delle ultime ore sono gli ultimi aggiornamenti circa un'accelerata per Daichi Kamada, ma da tempo è noto l'interesse del Diavolo anche per Ruben Loftus-Cheek.