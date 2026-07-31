I giocatori dell'Inter Nicolò Barella e Federico Dimarco sono stati ascoltati nei giorni scorsi come testimoni, (e non come indagati) nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano sul presunto giro di prostituzione legato alla ‘Ma.De Milano’, lo riporta l’agenzia di stampa ‘ANSA’. La società milanese, gestita da Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, avrebbe organizzato feste ed eventi "all inclusive" per clienti vip in hotel di lusso e locali milanesi.

Inchiesta escort, le versioni di Barella e Dimarco

La posizione di Bastoni

Gli sviluppi futuri dell'indagine

Non solo Barella e Dimarco: nelle ultime settimane gli investigatori avevano già sentito come testimoni Daniel Maldini, Kevin Bonifazi e Riccardo Calafiori. Tutti i calciatori ascoltati hanno escluso di aver pagato le ragazze presenti alle serate, precisando che la loro partecipazione avveniva spontaneamente. Tali dichiarazioni non hanno comunque modificato l’accusa costruita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.Alessandro Bastoni, invece, resta nel registro degli indagati per prostituzione minorile. Il difensore nerazzurro è accusato di aver avuto un rapporto a pagamento nel luglio 2020 con una giovane all'epoca diciassettenne. Convocato dagli inquirenti, Bastoni si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo chi indaga, messaggi e chat agli atti proverebbero la sua consapevolezza sulla minore età della ragazza.Le indagini coordinate dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro proseguiranno con l'analisi dei dispositivi elettronici e dei telefoni sequestrati. Da settembre, la Procura di Milano inizierà a trarre le conclusioni dell'inchiesta, definendo le posizioni di tutti gli indagati.