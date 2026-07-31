La morte di Franco Baresi, tristemente scomparso all'età di 66 anni, ha scosso il mondo del calcio. Lo storico capitano del Milan si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale 'San Raffaele di Milano', a seguito di una lotta con la malattia durata oltre un anno. Attraverso un docuvideo pubblicato sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha ripercorso la carriera del numero 6, celebrandone la grandezza e ricordandone lo spirito.

Milan, il docuvideo in ricordo di Baresi

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La lotta di Baresi contro la malattia

I funerali di Baresi