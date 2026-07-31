Il Milan ha pubblicato un video sui propri canali social per ricordare e celebrare Franco Baresi nel giorno della sua morte
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La morte di Franco Baresi, tristemente scomparso all'età di 66 anni, ha scosso il mondo del calcio. Lo storico capitano del Milan si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale 'San Raffaele di Milano', a seguito di una lotta con la malattia durata oltre un anno. Attraverso un docuvideo pubblicato sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha ripercorso la carriera del numero 6, celebrandone la grandezza e ricordandone lo spirito.
Milan, il docuvideo in ricordo di BaresiAccompagnato dall'inconfondibile voce di Mauro Suma, il filmato riprende alcuni dei momenti più importanti della storia di Baresi al Milan: dal provino alla fascia da capitano, dall'esordio alla vittoria della Champions League. La descrizione del post pubblicato dal club rossonero recita: "Il nostro numero 6, per sempre. Ciao, Capitano".
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La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
I funerali di BaresiCome riportato dal 'Corriere della Sera', i funerali di Franco Baresi si terranno martedì 4 agosto, alle ore 11:00, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Un occasione per porgere l'ultimo saluto al capitano, che tra il 1978 e il 1997 ha difeso i colori rossoneri in 719 partite.
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