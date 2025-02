Il modello Real Madrid: una strategia di cessioni intelligenti per il futuro

Nico Paz, talento argentino classe 2004, venne acquistato dal Como la scorsa estate per sei milioni di euro. Il Real Madrid inserì una clausola che gli consente di riportarlo a casa nei prossimi anni a cifre crescenti: 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Una strategia simile si applicò per Alex Jimenez , giocatore spagnolo che il Milan riscattò per cinque milioni di euro, ma il Real Madrid ha la possibilità di riprenderselo il prossimo anno per 9 milioni di euro, o addirittura 12 milioni nel 2026.

Il futuro dei prestiti: opzioni di riacquisto per garantire un ritorno vantaggioso

Questa formula di cessione si è consolidata come una sorta di “paracadute” per il Real Madrid. Infatti, anche con il trasferimento definitivo di giocatori come Rafa Marin, difensore spagnolo ceduto al Napoli per 12 milioni di euro, il Real Madrid mantiene il controllo: a partire dal 2026, potrà esercitare un’opzione per riacquistare Marin per 25 milioni di euro, con la possibilità di aumentare la cifra a 35 milioni nel 2027.