Il Milan fa gli auguri di compleanno al rossonero “Monzòn” Walter Novellino

Nel 1978 è acquistato dal Milan, con cui vince lo scudetto della stella; Novellino è impiegato da seconda punta a fianco di Stefano Chiodi, per la presenza di Gianni Rivera nel suo ruolo naturale. Resta coi rossoneri anche dopo lo scandalo del Totonero e conseguente declassamento d'ufficio della squadra, partecipando al vittorioso campionato di Serie B 1980-1981 e realizzando la rete decisiva della promozione col Monza. Dopo la nuova retrocessione col Milan in Serie B nel 1982, lascia Milano dopo 151 partite complessive e 10 gol col Milan e va all'Ascoli, con cui disputa le sue due ultime stagioni in A. In carriera ha totalizzato complessivamente 227 presenze e 30 reti in Serie A, e 103 presenze e 4 reti in Serie B.