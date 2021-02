Milan, Pioli aspetta il vero Tonali: prestazioni altalenanti per l’ex Brescia

Milan, Tonali gode della fiducia di Pioli

Quella vista fin qui, non è stata la reale versione di Sandro Tonali al Milan. Lo sa il popolo rossonero ma lo sa, soprattutto, Stefano Pioli, il quale non ha mai fatto un rimprovero al giovane centrocampista bensì ha dato sempre delle carezze. Ed è giusto che ci si comporti così con un classe 2000, catapultato in una realtà completamente differente rispetto a quella in cui si trovava lo scorso anno a Brescia. Ecco perché bisogna attendere l’esplosione di Sandro.

Acquistato in prestito oneroso di 10 milioni più riscatto a 15 – con altri 10 nel caso di raggiungimento di determinati obiettivi – la dirigenza del Milan ha sicuramente fatto un investimento importante per Tonali. Un investimento che significa voler puntare decisamente su di lui per costruire un futuro roseo. Non deve preoccupare se ha disputato qualche partita non all’altezza ma c’è da ricordare che alla sua prima stagione in maglia rossonera ha già giocato 26 partite. Mica male per un ragazzino di 20 anni. E non dimentichiamoci anche che il suo compagno di reparto, Ismael Bennacer, oggi giustamente osannato, lo scorso anno aveva avuto pure lui un periodo di adattamento.

Passare da una piccola realtà come quelle di Empoli e Brescia e trovarsi ad avere tra le mani le chiavi del centrocampo del Milan sicuramente avrà un peso decisamente diverso. Lo sapeva Bennacer, ha imparato e ha migliorato. Lo sa Tonali, giocando farà esperienza e con essa migliorerà. Pioli ha riposto in lui una grande fiducia, sa che può contare sul numero 8 rossonero. Il tempo è dalla sua parte, il Milan anche. Tocca solamente aspettare il giorno in cui farà il salto di qualità definitivo.

