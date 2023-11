IFAB, si valuta la possibilità di introdurre l’espulsione a tempo | News

Nel corso delle prossime stagioni potremmo assistere ad un cambiamento storico. Secondo quanto riferito dal 'The Times', infatti, l' IFAB , ossia il principale ente arbitrale del mondo, starebbe valutando di introdurre l' espulsione a tempo per proteste , come già avviene nel rugby e anche di designare il capitano come l'unico a poter parlare con l'arbitro. Ecco, dunque, la spiegazione dell'amministratore delegato Lukas Brud .

IFAB, parla l'ad Lukas Brud

"Abbiamo identificato il comportamento scorretto dei giocatori come un grave problema per il calcio e sarà l’argomento principale per l’IFAB nei prossimi anni. Stiamo esaminando cosa possiamo fare attraverso la modifica delle Regole del Gioco o attraverso raccomandazioni e linee guida per misure aggiuntive. Una espulsione a tempo, inoltre, potrebbe essere un deterrente maggiore rispetto a una ammonizione, visto che alcuni calciatori potrebbero non preoccuparsi di ricevere un cartellino giallo, mentre sarebbe ben peggiore un allontanamento dal gioco per un determinato tempo".