Ibrahimovic, presenza numero 450 nei cinque maggiori campionati europei

Diversamente da quanto possa sembrare sulla carta, Udinese-Milan non sarà una partita banale o indifferente per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce il Milan sul proprio sito ufficiale, per il fuoriclasse svedese quella di stasera sarà la presenza numero 450 nei cinque maggiori campionati europei. In queste 449 partite l'attaccante svedese ha realizzato 299 gol e potrebbe diventare il terzo giocatore a raggiungere le 300 reti nei Top 5 campionati europei dal 2000 in poi. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming