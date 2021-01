Ibrahimovic, la vittima preferita è l’Inter | Milan News

Ibrahimovic colpisce ancora una volta l’Inter

Zlatan Ibrahimovic ha causato, ancora una volta, dolori all’Inter. Dopo aver purgato i nerazzurri in campionato con una doppietta, anche nel derby di Coppa Italia l’attaccante svedese ha timbrato il cartellino. Guardando una speciale statistica, il numero 11 rossonero ha segnato il decimo gol in 8 sfide contro l’Inter.

Di questi 10, otto sono stati segnati con la maglia del Milan, mentre gli altri due quando ancora vestiva i colori bianconeri della Juventus. Il rapporto gol-presenze in questa speciale sfida sorride all'ex Galaxy: chissà se tra meno di un mese non avrà voglia di aumentare lo score nel derby di campionato.