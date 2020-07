Ibrahimovic: “Futuro? Voglio che il Milan lotti per lo scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset, ha parlato del suo possibile futuro rossonero. Ecco le dichiarazioni di Ibrahimovic.

“Se non dovessi rimanere non è perchè non è più il vecchio Milan. Quando sono arrivato qua 6 mesi fa la situazione era come era, venivo con la passione e la voglia di aiutare. Voglio vedere il Milan lottare per il primo posto, giocare in Champions e avere i campioni in squadra. Volevo aiutare la squadra, avere il feeling con un giocatore che ha esperienza di vittoria e che ha giocato con dei campioni che erano i miei esempi di quando ero giovane. Era una sfida differente, mancano 2-3 settimane e voglio cercare di fare il meglio”. PER ALTRE DICHIARAZIONI DI IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>

