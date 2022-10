Ibrahimovic firma per De Laurentiis: pronto un nuovo ruolo da attore

Zlatan Ibrahimovic ha firmato per De Laurentiis , ma non per giocare nel Napoli . Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', l'attaccante svedese è stato annunciato nel cast di " Vita da Carlo 2 ", la seconda stagione della serie incentrata su Carlo Verdone . La serie sarà distribuita sulla piattaforma Paramount+ l'anno prossimo e sarà prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Insieme ad Ibra, ci saranno volti noti dello spettacolo quali Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini e il cantante Sangiovanni.

Non si tratta della prima volta per Ibrahimovic. Il numero 11 del Milan, infatti, ha già preso parte al film 'Asterix e Obelix: Il Regno di Mezzo' - che uscirà al cinema nel 2023 - in cui interpreta il legionario romano Caius Antivirus.