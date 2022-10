“Ibra-cam”, il meglio di Ibrahimovic durante la sfida contro la Juventus (VIDEO)

Spinte, richiami ai compagni e tanta gioia. Zlatan Ibrahimovic è stato letteralmente incontenibile in occasione della partita di campionato tra Milan e Juventus. Lo svedese non era presente in campo a causa del suo infortunio al ginocchio, ma come spesso accade segue da bordocampo le partite casalinghe dei rossoneri per supportare i suoi compagni di squadra. Il Milan ha ripreso Ibrahimovic durante il match vinto dalla squadra di Pioli per 2-0 grazie alle reti di Tomori e Diaz. Ecco, di seguito, il simpatico video. Milan, le top news di oggi: Pioli ritrova De Ketelaere. Parla Thiaw.