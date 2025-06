Gli auguri di compleanno del Milan all’ex portiere rossonero Mario Ielpo

Nell'estate seguente, dopo aver trovato un accordo con il Milan, ha vissuto un antagonismo sportivo per un posto da titolare con Sebastiano Rossi; quest'ultimo prevalse. Nel 1998, dopo due stagioni e 55 presenze con il Genoa, si è ritirato dal calcio giocato. Con i rossoneri, ha vinto 2 scudetti, quello del 1193-1194 e quello del 1995-96.

Queste alcune delle sue più recenti dichiarazioni, dove ha parlato della Lazio e del Milan: "La Lazio era un sogno, sono sempre stato tifoso dei biancocelesti. Mi è dispiaciuto molto non avere un'occasione e non riuscire ad esordire in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila dai giovanissimi alla primavera. Al Milan dirò sempre e solo grazie."