Gli anni d’oro di un baluardo: auguri a Filippo Galli, icona della difesa invincibile

Filippo Galli: un compleanno all'insegna della leggenda rossonera

Difensore elegante e roccioso, Galli ha incarnato la solidità e l'intelligenza tattica. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esordito in prima squadra nel 1983, diventando ben presto un elemento imprescindibile. La sua intesa con mostri sacri come Franco Baresi, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta ha reso la difesa del Milan un fortino inespugnabile per anni.