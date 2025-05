Calciomercato Milan, asta in vista per Reijnders? Ecco la situazione

Sembra essere questione di giorni per l'invio della prima offerta del Manchester City al Milan per Reijnders. Le indiscrezioni parlano di una prima proposta di poco superiore ai 55 milioni di euro. Che, però, non basteranno. Per prendere in esame l'idea di separarsi da Reijnders, per il quotidiano romano, il Milan ascolterà soltanto offerte dai 70 milioni di euro in su.