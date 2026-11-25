Brutte notizie per Lorenzo Colombo. L'ex attaccante del Milan, ora al Genoa, ha subito la rottura del legamento crociato durante la sfida di sabato scorso contro il Sassuolo. Un infortunio molto pesante, che lo costringerà a rimanere ai box per almeno 3 mesi e che lo costringerà, di conseguenza, a chiudere anticipatamente la sua stagione calcistica.

Le parole di Colombo

“È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C’è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più. Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere, e accettarlo non è semplice. Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle. So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno. Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Ci vediamo presto "

Il suo periodo al Milan

Dopo aver appreso l'entità del suo infortunio, sembrata da subito molto critica, il calcaitore ha voluto affidare ai propri profili social un messaggio per raccontare le proprie sensazioni e ringraziare tutte le persone che gli hanno manifestato una forte vicinanza.Cresciuto interamente nelle giovanili del Milan, squadra per cui tifa, Colombo ha debuttato in prima squadra con i rossoneri nel giugno del 2020, a soli 18 anni, subentrando al brasiliano Lucas Paquetà nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Un mese più tardi, il 18 luglio del 2020, arriva anche il debutto in Serie A nella vittoria contro il Bologna per 5-1. Nella stagione 20-21 viene aggregato inizialmente in prima squadra, il 24 debutta in Europa contro il Bodo Glimt, realizzando anche al sua prima rete tra i professionisti nella vittoria per 3-2 dei rossoneri.