Gattuso e l’Hajduk Spalato, addio vicino: “Stiamo cercando una soluzione per separarci”

A sorprendere, seppur in linea con il personaggio, è stata la sua presa di posizione riguardo a un eventuale risarcimento: "Risarcimento? Non lo voglio, non mi interessa nemmeno. I soldi non sono mai stati un problema", ha aggiunto con fermezza il tecnico calabrese, sottolineando come le motivazioni dietro questa decisione siano di tutt'altra natura rispetto a quelle economiche.