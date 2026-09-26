Il legame eterno tra il Milan e la memoria di Silvio Berlusconi si arricchisce di un nuovo, storico capitolo. Nella giornata di ieri si è tenuta la cerimonia ufficiale per l'intitolazione dell'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa allo storico ex proprietario e Presidente rossonero, scomparso il 12 giugno 2023. All'evento non poteva mancare Adriano Galliani, storico amministratore delegato del club dal 1986 al 2017 e due volte vicepresidente vicario, il quale ha voluto celebrare la memoria del "Cavaliere" con un toccante messaggio social.

L'omaggio di Adriano Galliani: "Un tributo a un uomo che guardava oltre"

Al termine della cerimonia istituzionale a Malpensa, Galliani ha affidato al proprio account ufficiale di Instagram una profonda riflessione sulla figura di Berlusconi: «Il fatto che l’aeroporto di Malpensa oggi porti il nome di Silvio Berlusconi ci riempie di gioia, oltre che di orgoglio. Non è solo un riconoscimento a chi ha guidato l’Italia per anni, è un modo per ricordare tutto quello che rappresenta per questo Paese. Per un uomo come lui, che ha sempre pensato in grande, questo è un tributo importante: non un ricordo statico, ma qualcosa di vivo, laborioso, creativo».

L'attuale dirigente ha poi proseguito rimarcando la modernità del pensiero berlusconiano: «Esattamente come il suo lascito, non solo politico ma imprenditoriale e culturale. Un’eredità in evoluzione, che resiste al tempo, e che parla di un’Italia più aperta e più moderna. Berlusconi ha vissuto sempre con grande energia, con la capacità di non arrendersi mai, di credere in qualcosa anche quando tutti gli altri avevano dei dubbi. Malpensa che oggi porta il suo nome racconta bene chi era: un uomo che guardava sempre oltre».

I 29 trofei in 31 stagioni: i numeri della leggenda rossonera

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Le parole di Galliani non fanno che rispecchiare l'incredibile epopea sportiva scritta dal dinamico duo al timone del Milan. In 31 stagioni di presidenza, la bacheca di via Aldo Rossi si è riempita con la bellezza di 29 trofei ufficiali, consacrando il Diavolo sul tetto del mondo. Il bilancio vanta ben 13 titoli internazionali: 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per Club. A questi si aggiungono 16 trionfi nazionali, suddivisi in 8 Scudetti, 7 Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.Un percorso leggendario iniziato ufficialmente con il primo storico Scudetto del 1988 sotto la guida tecnica di Arrigo Sacchi e conclusosi il 23 dicembre 2016 a Doha, in Qatar. In quell'occasione, il Milan guidato in panchina da Vincenzo Montella superò la Juventus ai calci di rigore, sollevando la Supercoppa Italiana; l'ultimo glorioso vessillo calcistico della gestione firmata Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.