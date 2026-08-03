Milano e il mondo del calcio si preparano a tributare l'ultimo, commosso saluto a una delle figure più iconiche della propria storia. Domani, martedì 4 agosto, alle ore 11:00, nella solenne cornice della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si terranno i funerali di Franco Baresi. L'eterno Capitano e leggenda del Milan e della Nazionale Italiana si è spento lo scorso venerdì 31 luglio presso l'ospedale 'Humanitas' di Rozzano (MI), in seguito a una grave malattia che lo aveva colpito nell'ultimo periodo.

Come noto, la Prima Squadra del Milan non potrà presenziare fisicamente alle esequie. Il gruppo guidato da Rúben Amorim si trova infatti dall'altra parte del mondo, impegnato nella tournée pre-campionato in Australia. A rappresentare il gruppo squadra sul posto, tuttavia, ci saranno due volti di primissimo piano: i calciatori Christian Pulisic e Santiago Giménez. Entrambi, attualmente fermi ai box per infortunio, sono rimasti a Milanello per proseguire le rispettive terapie di recupero e guideranno idealmente i compagni nella cerimonia.

La presenza della società e le delegazioni ufficiali

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', i vertici societari presenzieranno al gran completo per onorare la memoria di 'Kaiser Franz'. Saranno presenti in prima fila il proprietario del club, il Presidentee l'amministratore delegato, accompagnati da una folta rappresentanza di dirigenti e dipendenti provenienti dalle sedi di Casa Milan, Milanello e del Centro Sportivo Vismara. Sono attese inoltre delegazioni ufficiali di tutte le formazioni maschili, femminili e del settore giovanile rossonero.

Le esequie vedranno la partecipazione delle massime istituzioni del calcio mondiale e delle autorità civili, a partire dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sarà massiccia anche la presenza del calcio internazionale: il Real Madrid invierà come rappresentante il proprio Presidente onorario, la leggenda José Martínez Pirri, e non mancherà una delegazione ufficiale del Barcellona.

Il ritorno degli "Immortali" e degli "Invincibili"

I compagni d'attacco e di mille battaglie : Marco van Basten, Dejan Savićević, Daniele Massaro, Pietro Paolo Virdis.

: Marco van Basten, Dejan Savićević, Daniele Massaro, Pietro Paolo Virdis. I gemelli della difesa e del centrocampo: Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Sebastiano Rossi, Alberico Evani, Roberto Donadoni.

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L'omaggio della Curva Sud e lo storico vessillo "Baresi 6"

La Basilica di Sant'Ambrogio vedrà il ritrovarsi di una parata di stelle del firmamento milanista, ex compagni di squadra uniti nel dolore per la perdita del proprio leader. Tra i presenti annunciati figurano:I funerali saranno accessibili anche a tutti i tifosi che non potranno recarsi in centro a Milano: l'ultimo saluto a Franco Baresi verrà infatti, all'interno dello speciale 'Diario del Giorno', con il collegamento che si aprirà a partire dalle ore 10:50. Potrete seguire anche la nostra diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.Un capitolo a parte merita l'omaggio che tributerà il cuore pulsante del tifo rossonero. Lasarà presente in modo massiccio per salutare l'uomo che più di tutti ha incarnato i valori del club. Il pensiero corre inevitabilmente alla storica ed iconica bandiera, un simbolo che per tantissimi anni ha rappresentato la massima espressione delsugli spalti, prima che entrasse in vigore il divieto di ingresso per quel vessillo – insieme a tutti gli altri – all'interno del Secondo Anello Blu. Un legame indissolubile che domani, nel giorno più triste, si stringerà ancora una volta attorno al suo eterno Capitano.