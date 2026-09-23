Una sosta per le nazionali dal sapore strano per la Francia. Per la prima volta dal 2012, ben 14 anni fa, i blues si preparano scendere in campo senza Didier Deschamps in panchina. L'era del tecnico che ha fatto grande la Francia si infatti conclusa dopo il quarto posto i mondiali del 2026, in un addio programmato già prima della competizione. A raccogliere l'eredità pesantissima è arrivato un vero e proprio totem del calcio mondiale: Zinedine Zidane, pronto a rimettersi in gioco dopo gli anni trascorsi sulla panchina del Real Madrid.

Milan, il blitz a Maignan

Tra le certezze da cui ripartire c'è senza dubbio il portiere delCome sottolineato dal quotidiano 'L'Equipe', il portiere e capitano rossonero resta il padrone della porta della nazionale transalpina, forte di un divario netto con la concorrenza.

Nonostante qualche critica ricevuta di recente, la fiducia dello staff tecnico nei suoi confronti è più che totale. Ne è la prova infatti il blitz estivo di Barthez. L'ex leggendario portiere, oggi all'interno dello staff di Zizou come preparatore, ha fatto visita a Maignan in estate, trattenendosi a colloquio con lui per quasi cinque lunghe ore: un segnale della stima e della centralità che il portiere avrà nel nuovo ciclo dell'ex Real Madrid.

Accanto a lui ovviamente ci sarà anche Adrien Rabiot, altro pilastro confermato in questa nuova avventura transalpina.