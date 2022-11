Francia, Benzema si allena a parte: attenzione alla titolarità di Giroud

Ad una settimana esatta all’esordio della Francia ai Mondiali in Qatar non arrivano buone notizie dal campo di allenamento. Come riferisce ‘RMC Sport’, infatti, Karim Benzema, dopo 15 minuti, si è allontanato con il preparatore...

Renato Panno

Secondo lo staff della nazionale francese non si è trattato di un imprevisto, ma tutto si è svolto come da programma. È chiaro che, in caso di forfait del Pallone d'Oro in carica, toccherebbe ad Olivier Giroud mettersi sulle spalle l'attacco della Francia. Situazione in aggiornamento, intanto Oli si scalda.