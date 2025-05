Fofana, l’enigma francese: titolare nel Milan, assente nei Bleus

E il campo ha parlato chiaro: 49 presenze stagionali, per un totale di 3767 minuti, lo consacrano come uno dei giocatori più utilizzati della rosa. L'evoluzione tattica imposta dal cambio di guida tecnica, dal possesso palla di Fonseca all'intensità fisica di Conceicao, lo ha portato a modulare il suo gioco, ritrovando ora "efficacia e creatività" agli occhi degli osservatori francesi. Il suo peso nello scacchiere rossonero è innegabile, come testimoniano le parole di chi lo frequenta quotidianamente: "Si sente importante. In termini di percezione da parte dei suoi compagni di squadra e, più in generale, del club, sa di avere un ruolo importante da svolgere".