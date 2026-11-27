Alessandro Florenzi ha espresso una riflessione controcorrente sulle prospettive stagionali della Roma, soffermandosi sul possibile peso del cammino in Champions League nella corsa al titolo. Secondo l'ex terzino rossonero, un'eventuale eliminazione dalla competizione europea potrebbe persino rappresentare un vantaggio per i giallorossi in ottica campionato.

Il pensiero di Florenzi sulla Champions League

"A mio parere moltissimo ruoterà attorno al cammino in Champions League. Potrò sembrare folle, ma se a gennaio la Roma dovesse ritrovarsi fuori dalla coppa non ne farei un dramma, anzi non mi dispiacerebbe affatto", ha spiegato Florenzi a 'Sky Sport'.

L'ex Milan ha motivato la propria posizione facendo riferimento a un'esperienza vissuta direttamente durante la sua avventura in rossonero: "Parlo per esperienza diretta, perché l'ho vissuto sulla mia pelle: al Milan siamo riusciti a conquistare lo Scudetto proprio grazie all'eliminazione dalla Champions".

Il precedente del Milan campione d'Italia

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Florenzi ha quindi sottolineato quanto gli impegni europei possano incidere sulle energie di una squadra nel corso della stagione. "Parliamo di una competizione che prosciuga energie enormi sia sotto il profilo atletico che nervoso, tra trasferte e pressione costante", ha osservato.Da qui la sua riflessione: uscire dalla Champions League resta un risultato negativo sul piano sportivo, ma può permettere di concentrare maggiormente le risorse sul campionato. "Uscire non fa mai piacere a nessuno, ma se riesci a incanalare tutte quelle risorse sul campionato finisce per darti una mano decisiva", ha concluso.

Un ragionamento che richiama dunque il percorso del Milan nella stagione dello Scudetto 2021-22 e che Florenzi propone come possibile chiave di lettura anche per le ambizioni della Roma.