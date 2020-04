FIFA, ufficiale la decisione di prorogare contratti e spostare il mercato

ULTIME NEWS – Dopo le voci rimbalzate nei giorni scorsi è arrivata la decisione ufficiale della Fifa di prorogare la scadenza dei contratti dei calciatori e di spostare le date del calciomercato. Una scelta dettata dall’emergenza coronavirus, che ha impedito il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, scombussolando l’ordine naturale delle cose. Ecco il succo del discorso sottostante nella traduzione riportata da ‘Calcio e Finanza’:

“La FIFA sarà flessibile e consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione. Allo stesso tempo, la FIFA cercherà di garantire, ove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà anche conto della necessità di proteggere la regolarità, l’integrità e il corretto funzionamento delle competizioni, in modo che i risultati sportivi di qualsiasi competizione non siano ingiustamente condizionati”.

