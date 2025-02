"È molto deludente per tutte le parti essere stati costretti a prendere questa decisione", ha affermato il direttore generale e tecnico del Feyenoord, Dennis te Kloese. "Sebbene il Feyenoord abbia sicuramente ottenuto risultati impressionanti in UEFA Champions League con Brian, gli ultimi mesi sono stati decisamente troppo discontinui e purtroppo abbiamo visto troppo pochi progressi strutturali".

"Come professionista e come persona, continuo a stimare Brian. A volte, però, bisogna giungere alla conclusione che, nonostante le buone intenzioni e gli intenti di tutti, non funziona e, a un certo punto, non c'è più abbastanza sostegno a tutti i livelli per continuare.'