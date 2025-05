Festa (Il Sole 24 Ore): “Per Cardinale il Milan è business puro e semplice”

"Cardinale è un azionista molto silenzioso. Mi sembra che da settembre non si palesa. Questo perché per lui il Milan non è un affare sportivo, ma un business puro e semplice. Diciamo non si palese, non si mostra, non fa interviste anche perché la sua gestione è molto finanziaria", ha spiegato Festa sull'imprenditore statunitense di origine italiana.