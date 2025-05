"Ecco, cosa vuol dire? Lui si ritrova sempre con un debito molto elevato, e quindi sta cercando, ma lo faceva già prima, poi questo processo si era rallentato, sta valutando dei partner azionari. È anche risaputo che lui in queste settimane è in Qatar, in quell'area dove ci sono gli unici investitori oggi interessati al calcio italiano. Tra il Qatar, Bahrein e Arabia Saudita ci sono eventualmente i soldi per club italiani e quindi eventualmente anche per il Milan".