Shevchenko premiato con la Medaglia d’Oro dal Comune di Milano

Shevchenko, celebre per la sua carriera che lo ha consacrato come uno dei più grandi attaccanti, verrà premiato con la medaglia d'oro

Andriy Shevchenko, celebre per la sua straordinaria carriera che lo ha consacrato come uno dei più grandi attaccanti della sua generazione, è noto anche per il suo impegno al di fuori del campo. Arrivato al Milan nel lontano 1999, ha lasciato un segno indelebile nella città lombarda grazie ai suoi gol, alle sue vittorie e alla sua umanità.