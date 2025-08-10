Ex Milan, patente ritirata a Calabria: era al telefono mentre guidava

Davide Calabria, ex capitano del Milan, sta vivendo un'estate particolare. Dopo soli 6 mesi al Bologna - con cui ha conquistato la Coppa Italia proprio ai danni dell'ex club - il terzino classe 1996 è svincolato. Diverse squadre - tra cui Lille e Panathinaikos - sono interessate a lui. Tuttavia, ad ora non ha ancora trovato l'accordo con nessuna società e resta alla ricerca di nuovi stimoli e di un nuovo ambiente da cui ripartire.