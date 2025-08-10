Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, patente ritirata a Calabria: era al telefono mentre guidava

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, patente ritirata a Calabria: era al telefono mentre guidava

Davide Calabria AC Milan Milan-Parma 3-2 Serie A 2024-2025
Secondo Gazzetta.it, a Davide Calabria, l'ex capitano del Milan, è stata ritirata la patente di guida a fine luglio. Ecco il motivo
Redazione PM

Davide Calabria, ex capitano del Milan, sta vivendo un'estate particolare. Dopo soli 6 mesi al Bologna - con cui ha conquistato la Coppa Italia proprio ai danni dell'ex club - il terzino classe 1996 è svincolato. Diverse squadre - tra cui Lille e Panathinaikos - sono interessate a lui. Tuttavia, ad ora non ha ancora trovato l'accordo con nessuna società e resta alla ricerca di nuovi stimoli e di un nuovo ambiente da cui ripartire.

Un'estate particolare: a Calabria è stata ritirata la patente

—  

Come riporta Gazzetta.it, anche fuori dal campo l'estate di Calabria non è delle più semplici. Il sito della rosea riferisce che a fine luglio al difensore è stata ritirata la patente. Il motivo? Stava utilizzando il suo smartphone mentre guidava. Il calciatore è stato fermato dalla Compagnia dei Carabinieri di Salò nel centro di Puegnago del Garda, in provincia di Brescia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fatica ancora: piano con le sentenze. Anche Allegri ...>>>

Il nuovo Codice della Strada - entrato in vigore il 14 dicembre 2024 - prevede per una simile infrazione una multa da 250 a 1000 euro e una sanzione amministrativa accessoria, ossia la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo tra quindici giorni a due mesi.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA