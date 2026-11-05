Divock Origi ha voltato pagina. Dopo aver chiuso la propria carriera da calciatore professionista, l'ex attaccante del Milan ha scelto di dedicarsi a una delle sue grandi passioni: il mondo della moda. Una nuova avventura lontana dai campi da gioco, nella quale il belga vuole investire tempo ed energie per costruirsi un futuro professionale completamente diverso.

A raccontare questa svolta è stato lo stesso Origi, intervenuto ai microfoni di DAZN Belgio in occasione della partita tra Genk e Standard Liegi dello scorso 25 ottobre. L'ex rossonero ha spiegato di vivere serenamente il momento successivo al ritiro: "Guardo alla mia carriera con grande orgoglio. Ho dato tutto quando giocavo e adesso mi godo altri aspetti della vita".

Origi e la moda: un percorso di studio anche con Harvard

La curiosità principale riguarda proprio il percorso che Origi ha deciso di intraprendere. La moda non rappresenta soltanto un interesse personale, ma un settore nel quale l'ex attaccante vuole formarsi seriamente. "È sicuramente una passione. Sto cercando di costruire nuove basi e sto lavorando con diverse scuole di moda, anche con Harvard", ha raccontato.

Un progetto che testimonia la volontà di approfondire questo universo partendo dallo studio. Già a giugno, quando aveva annunciato il ritiro attraverso una lettera pubblicata su The Players' Tribune, Origi aveva spiegato di volersi immergere nella storia della moda e di aspirare a imparare dai migliori designer del mondo.

È importante precisare che non sono stati resi noti i dettagli di un eventuale corso universitario ad Harvard: il belga ha parlato di collaborazioni con diverse scuole, citando anche il prestigioso ateneo statunitense. Non si tratta quindi, almeno per quanto emerso pubblicamente, di una laurea o di un'iscrizione a un programma specifico.

Non solo moda: il progetto imprenditoriale DLF

Il futuro di Origi non sarà legato soltanto alla moda. L'ex attaccante ha infatti intenzione di sviluppare anche la propria attività imprenditoriale attraverso, un'agenzia dedicata ai calciatori che sta costruendo insieme al socio

Nel progetto rientra anche una dimensione filantropica, con il desiderio di contribuire alla crescita delle nuove generazioni di calciatori e di portare avanti iniziative a beneficio della comunità.

Dal Liverpool al Milan: una carriera tra grandi successi e delusioni

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La nuova vita di Origi arriva dopo una carriera ricca di momenti importanti. Il belga è diventato un volto indimenticabile per i tifosi delgrazie ai gol decisivi nella semifinale di Champions League del 2019 contro il Barcellona e nella finale vinta contro il Tottenham. Con i Reds ha conquistato anche Premier League e altri trofei internazionali.L'esperienza al Milan, invece, non ha rispettato le aspettative. Arrivato a parametro zero nell'estate 2022, dopo la vittoria della Champions con il Liverpool, Origi ha raccolto appena due gol in 36 presenze complessive con la maglia rossonera. Dopo una stagione deludente è passato in prestito al Nottingham Forest, prima di fare ritorno a Milano e chiudere definitivamente il rapporto con il club nel dicembre 2025.

Ora, a 31 anni, il belga ha iniziato un capitolo completamente diverso. Dal campo alle scuole di moda, passando per Harvard e i progetti imprenditoriali: Origi sembra avere già individuato la strada da seguire dopo il calcio.